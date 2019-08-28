Попавшегося на краже в магазине молдаванина выслали из Эстонии

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Эстонские власти обязали покинуть страну гражданина Молдовы, который в минувшее воскресенье попался на краже в одном из магазинов Таллина.

Соответствующее предписание 36-летнему гражданину Молдовы было сделано в понедельник, 26 августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры, передаёт rus.err.ee.

В отношении мужчины, который помимо этого 13 дней находился на территории Эстонии без законных оснований, также был установлен запрет на въезд в страну сроком на три года.