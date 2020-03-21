Попавшая с ребёнком в реанимацию женщина не признавалась врачам, что они контактировали с заболевшим COVID-19 (ВИДЕО)

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Женщина и её ребёнок находились несколько дней в реанимации. Пациентка не признавалась врачам, что она контактировала с супругом, который вместе со старшим ребёнком ездил в монастырь на Украину. В итоге у всех членов семьи был подтверждён диагноз «коронавирус». Об этом в рамках брифинга рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Вы уже знаете, что была организована экскурсия на Украину. Речь идет о двух автобусах, в которых находились 35 человек. Из них коронавирус был подтверждён у 6 человек. После того, как было подтверждено 4 случая коронавируса среди людей, побывавших на этой экскурсии, мы инициировали эпидемиологическое расследование, чтобы определить, с кем контактировали заболевшие. В результате этого мы идентифицировали маму и её ребёнка, которые были госпитализированы в медучреждение, и несколько дней находились в реанимации, – сообщила Думбрэвяну.

По её словам, женщина не сообщила медперсоналу, что она была в контакте с человеком, который вернулся из другой страны, где были зарегистрированы случаи коронавируса. Вчера было установлено, что её супруг и второй ребенок находятся в другом медучреждении, у них подтвердился диагноз «коронавирус». Уже вечером женщину и ребёнка перевезли в инфекционную больницу.

– Дорогие сограждане, просим вас предоставлять верную информацию, полную. От этого зависит не только ваше здоровье, от этого зависит здоровье не только ваших близких, от этого зависит ситуация в Молдове. Призываю к ответственности! Соблюдайте рекомендации врачей. Люди, которые находятся в группе риска, пожилые люди, оставайтесь дома! Те, кто вернулся из других стран, заполняйте эпидемиологические анкеты и соблюдайте самоизоляцию, – призвала глава Минздрава.

Напомним, что вчера стало известно о 4 новых случаях коронавируса, которые были “завезены” из Украины. Наши соотечественники побывали на экскурсии в соседнем государстве. В итоге четверо заболели коронавирусом. Они входят в число подтвержденных вчера 17 случаев.

По состоянию на утро 21 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним – 66. 27 из них – в Кишиневе, 15 – в Хынчештах, 4 – в Сороке, по 3 – в Яловенах, в Сынжерей и в Штефан-Водэ, по 2 – в Новых Аненах, Кантемире и Кэушанах, по одному – в Леова, Флорештах, Кэлэраше, Кагуле и Басарабяске.

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