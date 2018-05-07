Попавшая под поезд молдаванка уснула на путях, будучи нетрезвой

Попавшая под поезд молдаванка уснула на путях, будучи нетрезвой

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается также, что пострадавшей 43 года, она является жительницей села Пырлица Унгенского района, пишет protv.md.

По словам пресс-секретаря больницы скорой помощи Унген, женщина получила множественные травмы, и на данный момент находится в реанимации. Она в сознании и проходит процесс стабилизации.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 19.00 на станции в селе Пырлица: женщину сбил поезд Кишинев-Бухарест.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md