Попавшая под поезд молдаванка уснула на путях, будучи нетрезвой

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается также, что пострадавшей 43 года, она является жительницей села Пырлица Унгенского района, пишет protv.md.

По словам пресс-секретаря больницы скорой помощи Унген, женщина получила множественные травмы, и на данный момент находится в реанимации. Она в сознании и проходит процесс стабилизации.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 19.00 на станции в селе Пырлица: женщину сбил поезд Кишинев-Бухарест.