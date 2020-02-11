Попался с поличным на краже из авто: злоумышленнику “светит” 4 года тюрьмы (ВИДЕО)

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29-летний житель столицы был задержан на 72 часа за кражу. 7 февраля на Ботанике он вскрыл замок автомобиля Dacia Logan и украл автомагнитолу стоимостью 1 900 леев.

36-летний владелец транспортного средства заметил злоумышленника, пытавшегося покинуть место преступления, и сумел его задержать. Следом мужчина вызвал полицию.

В ходе расследования полиция установила причастие задержанного минимум к 7 случаям краж из автомобилей, совершённых в секторе Ботаника. Мужчина разбивал окна или взламывал замки, а затем забирал ценные вещи, которые впоследствии продавал с целью получения прибыли.

Согласно действующему уголовному законодательству, задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.