Попался с марихуаной: рецидивисту из Бессарабки грозит 15 лет заключения (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований под руководством прокуратуры Бессарабского района задержали с поличным жителя Бессарабки, подозреваемого в продаже марихуаны.

Следователи установили, что 36-летний мужчина ранее задерживался за совершение аналогичных преступлений. 24 февраля он должен был передать большое количество наркотиков “криминальному авторитету”. Подозреваемый был задержан, а при нём было обнаружено около 2,5 кг наркотических веществ (марихуаны).

Если вина подозреваемого будет доказана, мужчине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.