Попался на сбыте наркотиков: столичные полицейские задержали 20-летнего подозреваемого (ВИДЕО)

Попался на сбыте наркотиков: столичные полицейские задержали 20-летнего подозреваемого (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в продаже наркотических веществ.

За преступной деятельностью молодого человека велось наблюдение в течение недели. Так, 17 октября, его задержали в подъезде дома на улице А. Руссо. При нём был обнаружен пакет с растительным веществом со специфическим запахом. Приблизительный доход от продажи наркотического вещества мог составить 2 000 леев.

Пакет с растительным веществом был изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время молодой человек находится под следствием за незаконный оборот наркотических веществ. В соответствии с уголовным законодательством, задержанному грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемые общественные работы до 150 часов или лишение свободы до 1 года.

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