Попался на рутинной проверке: сотрудники НИП обнаружили у водителя винтовку (ВИДЕО)

Попался на рутинной проверке: сотрудники НИП обнаружили у водителя винтовку (ВИДЕО)

Во время проведения рутинной проверки сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) обнаружили у одного из водителей винтовку, на которую у мужчины не было разрешения.

Инцидент произошёл в Унгенском районе, передаёт canal3.md. Патрульные остановили водителя для обычной проверки, и в этот момент они заметили на заднем сидении автомобиля оружие. Речь идёт о винтовке модели ИЖ калибра 16 мм. Мужчина не смог предъявить необходимых документов, разрешающих хранение данного оружия.

Сотрудники НИП сообщили об инциденте в Инспекторат полиции Унген. Винтовка была изъята. Органы правопорядка расследуют дело.

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