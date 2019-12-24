Попались с поличным: бельчанина с тремя сообщниками задержали при попытке продать наркотики (ФОТО, ВИДЕО)

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Житель Бельц был задержан в момент продажи дозы наркотиков клиенту за 400 леев. Инцидент произошёл на днях на одной из улиц города.

В ИП Бельцы сообщили, что за подозреваемым и его тремя сообщниками велись наблюдения с сентября. Молодые люди в возрасте от 25 до 37 лет подозревались в продаже наркотиков на территории Бельц. Все четверо были задержаны, пишет echipa.md.

При обысках в домах подозреваемых полицейские нашли 2,5 кг вещества, похожего на марихуану, а также несколько самодельных приспособлений для употребления наркотиков.

Примерная стоимость изъятого превышает 300 000 леев. За незаконный оборот наркотиков подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.