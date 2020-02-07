Попались на “горячем”: за взятку в 200 евро один подозреваемый задержан, а второй сбежал

Попались на “горячем”: за взятку в 200 евро один подозреваемый задержан, а второй сбежал

Сотрудник одной из частных компаний был задержан накануне офицерами НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в пассивной коррупции. Его сообщнику, работнику Агентства госуслуг, удалось скрыться: он находится в розыске.

Граждане подозреваются в вымогательстве 200 евро в обмен на обещание ускорить процесс регистрации автомобиля. Обратившийся в НАЦ заявитель передал деньги одному из подозреваемых, который был задержан на месте. Его сообщнику удалось сбежать, в настоящее время он разыскивается правоохранителями.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишением права осуществлять определённую деятельность на срок от 7 до 10 лет.

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