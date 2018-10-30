Попал на 100 тысяч: молдаванин, попытавшийся незаконно попасть в Россию, заплатит штраф

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении гражданина Республики Молдова.

Как пишет pln-pskov.ru, приговором Невельского районного суда вчера молдаванин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешён по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 17 июля, следуя в качестве пассажира на автомобиле марки «VOLKSWAGEN CARAVELLE», мужчина, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен до 25.01.2020, в объезд пунктов пропуска и мест несения службы пограничными нарядами незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации по направлению из Белоруссии в Россию по проселочной дороге в районе Козлово Невельского района Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, пишет источник.