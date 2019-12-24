Пообещала за деньги трудоустроить в Италии: мошенница получила 8 лет тюрьмы

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По требованию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), за торговлю людьми была приговорена к 8 годам лишения свободы 33-летняя женщина, занимавшая должность администратора туристической компании.

Не имея лицензии на трудоустройство клиентов за границей, она пообещала двум супругам из Молдовы найти работу в Италии, получив с пары 4 000 евро. Инцидент произошёл в сентябре 2016 года.

Ответчик обещал предложить супругам работу с зарплатой 650 евро в месяц для жены и 750 – для мужа. Жильё обещала предоставить компания. Однако, по прибытии в Италию, супругов разместили в комнате без окон, электричества и горячей воды. Более того, за два месяца работы паре заплатили лишь символически.

В итоге судьи приговорили подсудимую к тюремному заключению сроком на 8 лет с отбыванием наказания в женской тюрьме. Кроме того, подсудимой не разрешено работать в течение 5 лет в областях, связанных с трудоустройством лиц. Также её обязали вернуть потерпевшим 4 000 евро.