Пообещал за деньги помочь получить права: кагульчанину грозит до 6 лет тюрьмы

Пообещал за деньги помочь получить права: кагульчанину грозит до 6 лет тюрьмы

Житель Кагула был задержан сотрудниками НАЦ по обвинению в злоупотреблении властью. Подозреваемый пообещал девушке помощь в получении водительских прав без сдачи экзаменов. За свою услугу задержанный попросил 650 евро.

По словам заявительницы, подозреваемый утверждал, что может повлиять на ответственных за выдачу прав. Поскольку девушка уже успела сдать теоретические тесты без помощи подозреваемого, сумма была снижена до 350 евро.

Во время получения денег мужчина был задержан. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

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