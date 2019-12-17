Пообещал работу, а заставил оказывать интим-услуги: житель Гагаузии проведёт 16 лет в тюрьме за торговлю людьми

Пообещал работу, а заставил оказывать интим-услуги: житель Гагаузии проведёт 16 лет в тюрьме за торговлю людьми

Прокуратура Кишинёва объявила сегодня судебный приговор в виде заключения на 16 лет в отношении жителя Чадыр-Лунги. Мужчину обвиняют в том, что он вывез несовершеннолетнюю из Хынчешт в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

23-летний молодой человек ранее был осуждён и в настоящее время проходит по другому уголовному делу. Он связался с 17-летней жертвой из социально уязвимой семьи через социальные сети и предложил поработать танцовщицей в Турции. Обвиняемый пообещал девушке зарплату в размере 800-1 000 долларов в месяц, однако по прибытии в другую страну жертва ​​была вынуждена оказывать сексуальные услуги. Так, в течение 11 месяцев она предоставляла интим-услуги в 2 городах Турции.

Вернувшись в Молдову, потерпевшая обратилась к правоохранителям. За торговлю детьми Кишинёвский суд приговорил подсудимого к лишению свободы в тюрьме закрытого типа сроком на 16 лет. Кроме того, судьи удовлетворили просьбу прокурора и лишили обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с защитой прав и интересов детей сроком на 5 лет.

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