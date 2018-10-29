Понедельник – день тяжелый: набитую битком в Кишинев маршрутку сняли на видео

Ролик разместили в популярной в соцсетях группе.

На кадрах, снятых сегодня утром, 29 октября, в частности видно, как пассажиры едва залезают в и без того набитую битком маршрутку №172. Микроавтобус забит до такой степени, что людям не удается закрыть после себя дверь. Более того, на кадрах видно, как к окну прижат ребенок.

Видеозапись возмутила пользователей соцсети.

“Похоже на цирковой номер, где 150 клоунов пытаются забраться в минимобиль. Жесть, просто жесть”, “Я бы даже не пыталась туда влезть, а они еще стараются, не сдаются”, Пройдите назад, там еще есть место”, – шутят граждане.