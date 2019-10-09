В понедельник и Тирасполь отметит День города (ВИДЕО)

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14 октября в Тирасполе будет выходным днём для всех городских учреждений. Жители будут отмечать День города.

Школы и детские сады работать будут в обычном режиме. Но приходить на уроки не обязательно. При желании родители смогут оставить детей дома, передаёт tsv.md.

– Если родители вдруг детей в школу не отправили, то никаких отработок и н/б, чтобы не ставили. Поэтому все муниципалы, которые находятся в режиме выходного дня, если они решили выйти куда-то со своими детьми, должны получить такую возможность, – сказал глава администрации Тирасполя Олег Довгопол.

Родителей просят предупредить заранее, придут ли дети в школу или в сад в понедельник. Занятия будут проводить, даже если придёт всего несколько человек. Как показывает практика последних лет, в детских садах в День города группы почти полные.