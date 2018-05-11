Помощник Путина заявил, что Молдова получит статус наблюдателя при ЕАЭС 14 мая в Сочи

Игорь Додон будет участвовать в предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета в новой роли. Это дал понять помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет life.ru.

– Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государственного наблюдателя Республике Молдова, – отметил Ушаков.

Он также рассказал, что этот вопрос будет подниматься сначала на заседании в узком составе, а затем и в расширенном, где “Додон примет участие в качестве представителя государства-наблюдателя”. Отметим, что в рамках заседания состоится двусторонняя встреча президентов Молдовы и России.