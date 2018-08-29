Помощь школьникам, учителям, молодым специалистам: Ион Чебан призвал кишиневцев подавать заявления на получение компенсаций (ВИДЕО)

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан в ходе пресс-конференции рассказал о том, чего им удалось добиться за последние несколько месяцев. Сегодня он остановился на том, что было сделано к новому учебному году для столичных школьников, педагогов и других категорий населения.

Так, на заседании мунсовета от 24 июля по инициативе фракции ПСРМ был одобрен регламент по предоставлению помощи в размере 700 леев неблагополучным семьям на подготовку детей к новому учебному году. Этой помощью смогут воспользоваться 8 тысяч столичных детей из многодетных семей, семей с одним родителем, семей, в которых один из родителей – с ограниченными возможностями, семей со статусом опекунства.

– Чтобы получить эту помощь, необходимо обратиться с заявлением и всем пакетом документов к директору учебного заведения. В каждом учебном заведении будет создана многопрофильная комиссия для изучения документов и составления списков детей для получения материальной помощи, – рассказал Чебан.

Также на этом же заседании мунсовета по инициативе социалистов было одобрено решение о выплате ежемесячной компенсации на съем жилья для молодых специалистов в первые три года работы, в размере 1000 леев. Этой компенсацией смогут воспользоваться 500 человек.

Чебан подчеркнул, что все эти пособия должны начать выплачивать уже с 1 сентября. При этом он указал на наличие некоторых проблем в вопросе выплаты уже выделенных ранее, также по инициативе ПСРМ, дидактических пособий в размере 500 леев для учителей к новому учебному году. В связи с этим он призвал столичные управления не чинить препон и исполнять решения муниципального совета.

– Также уже вошло в действие решение о предоставлении транспортной компенсации в размере 70 леев для 5610 дидактических кадров. Впоследствии мы рассмотрим выделение такой компенсации и сотрудникам медицинских учреждений, – рассказал Чебан.

Он также призвал всех горожан, у которых возникли трудности с получением того или иного пособия, обращаться в Партию социалистов.

Помимо этого, Чебан высказал недовольство тем, что управление образования занимается госзакупками, хотя это не входит в его обязанности. Он отметил, что фракция ПСРМ поднимет этот вопрос на заседании мунсовета, и призвал коллег из других фракций поддержать социалистов.