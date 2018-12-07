Помощь бизнесмену обернулась для молдавского полицейского штрафом в 90 000 леев

Помощь бизнесмену обернулась для молдавского полицейского штрафом в 90 000 леев

Суд признал заместителя начальника одного из управлений Нацинспектората расследований виновным в злоупотреблении служебным положением и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 000 леев.

Антикоррупционная прокуратура напоминает, что передала в суд уголовное дело, фигурантом которого стал сотрудник полиции. Согласно материалам дела, он получил некоторую сумму денег от экономического агента, фирма которого фигурирует в деле об уклонении от уплаты налогов.

Взамен на деньги полицейский пообещал, что повлияет на своих коллег и прокуроров сектора Чеканы, расследовавших дело, в рамках которого были задержаны администраторы фирмы. Полицейский намеревался использовать своё служебное положение и помочь освободить задержанных из-под ареста с дальнейшим прекращением уголовного преследование.

Обвиняемый полностью признал свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено по упрощённой процедуре. Судне снял арест, наложенный на имущество подсудимого. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате.

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