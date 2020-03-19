Помогли, затем ограбили: пожилой бендерчанин стал жертвой воров-рецидивистов

Помогли, затем ограбили: пожилой бендерчанин стал жертвой воров-рецидивистов

В милицию поступило сообщение: двое неизвестных ограбили 83-летнего жителя Бендер в его квартире. Как выяснилось, перед этим мужчины помогли престарелому человеку донести продукты из магазина домой.

Потом злоумышленники решили вернуться. Ворвавшись в квартиру, один из злоумышленников схватил дедушку за горло, а второй в это время искал деньги. Деньги, пакет с продуктами, которые пенсионер ещё не успел разложить, очки и старенький мобильный телефон – вот что стало наживой воров.

Подозреваемых в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали в тот же день, пишет mvdpmr.org. Мужчины ранее неоднократно судимы, в том числе за грабежи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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