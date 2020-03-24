“Помогите нам помогать вам!”: Думбрэвяну передала послание врача, заразившегося коронавирусом от пациентки

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну рассказала сегодня на брифинге о враче, заразившемся коронавирусом от пациентки.

Глава Минздрава отметила, что она обнародовала данный случай только с согласия медработника. Он заразился коронавирусом от пациентки, скрывшей контакт с человеком, побывавшим на Украине. Думбрэвяну выразила надежду, что это случай побудит граждан нашей страны быть более ответственными.

– Врач согласилась обнародовать её случай, чтобы донести до молдавского народа, что нужно помогать медикам, чтобы они, в свою очередь, имели возможность помогать вам, что нужно предоставлять достоверную информацию, когда вы вступаете в контакт с медработниками. Не скрывайте правду, не искажайте её, так как это может привести к негативным последствиям как для вашего здоровья, так и для здоровья врачей, которые хотят вам помочь, – призвала Думбрэвяну.

Ранее мы сообщали, что у пациентки, которая не призналась врачам, что контактировала с человеком, вернувшимся из Украины, выявили коронавирус. Более того, женщина заразила медицинского работника.

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