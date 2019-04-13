Помогала за деньги сдать экзамены и получить права: ученицу вечерней школы обвиняют в торговле влиянием

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Антикоррупционная прокуратура объявила о передаче в суд двух уголовных дел, заведённых на имя 38-летней жительницы Трушен. Женщину, которая являлась ученицей 12 класса вечерней школы, обвиняют в торговле влиянием.

Согласно материалам уголовного дела, весной 2017 года обвиняемая получила по 300 евро от 6 разных граждан. В обмен задержанная заверила, что сможет повлиять на лиц, отвечающих за организацию и проведение экзаменов на степень бакалавра, и обеспечить успешную сдачу экзаменов.

Согласно второму обвинительному акту, в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года задержанная получила 1 100 евро в обмен на помощь в сдаче экзаменов на получение водительских прав. С каждого клиента обвиняемая получала от 300 до 400 евро.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Женщине грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или до 5 лет лишения свободы.