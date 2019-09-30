Помог мигрантам незаконно пересечь границу: жителю Теленешт грозит до 7 лет тюрьмы

Помог мигрантам незаконно пересечь границу: жителю Теленешт грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Теленештского района, который помог незаконно пересечь госграницу трём гражданам Бангладеша и одному узбеку, намеревавшимся попасть в Италию.

Согласно материалам дела, обвиняемый не действовал в одиночку, а привлёк ещё двух человек. За оказанную помощь они потребовали и получили 8 000 евро. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Подозреваемые были задержаны с поличным, когда помогали мигрантам незаконно пересечь границу через реку Прут вблизи коммуны Браниште Рышканского района.

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