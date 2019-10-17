Помог брату в ущерб службе: за злоупотребление должностными полномочиями придётся ответить (ФОТО)

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Гробы, кресты, искусственные цветы и прочие ритуальные принадлежности обнаружили правоохранители в Центре ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия в Григориополе.

Как выяснилось в ходе разбирательства, 43-летний гражданин, являясь должностным лицом клиники, предоставил родному брату право пользования помещениями госучреждения. Родственник, который оказывал ритуальные услуги населению, приспособил под склады недействующую лабораторию и автомобильные боксы. Из-за этого служебный транспорт был припаркован под открытым небом, пишет mvdpmr.org.

По факту выявленного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Мужчине грозит крупный штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.