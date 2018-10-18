“Поматросил и бросил”: подросток угнал машину на Ботанике и оставил её в другом секторе (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаники задержали 16-летнего жителя столицы, который в ночь на 13 октября угнал автомобиль марки Seat Cordoba, припаркованный во дворе жилого дома на улице Куза-Водэ.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате незаконных действий угонщика владелец автомобиля получил ущерб в размере 15 600 леев. На место происшествия прибыла оперативная группа для установления всех обстоятельств преступления.

В результате предпринятых мер угнанный автомобиль был найден брошенным на улице Извоарелор, после чего был идентифицирован и задержан сам подозреваемый. В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину.

На данный момент юноша находится на свободе, но в его отношении возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то подростку грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от 3 до 5 лет лишения свободы.