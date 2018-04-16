Получившим 6 пуль в Румынии молдаванином оказался известный фотограф из Одессы

Мужчина, который был обнаружен румынским трактористом ночью в селе Чепарь, обладает двойным гражданством – Молдовы и Украины.

Это 31-летний Вадим Малоголовенко, он фотограф из Одессы, родившийся в Молдове. Мужчина специализируется на съемке мероприятий, и поработал в разных странах.

По информации портала adevarul.ro, полученной от близкого к пострадавшему источника, мужчины вместе направлялись в Венгрию. Малоголовенко узнал о каких-то проблемах, после чего между ними двоими возникла ссора, завершившаяся кровавой расправой. На данный момент сестра и отец пострадавшего находятся в Румынии, в Бистрице, где дают показания и дожидаются разрешения посетить родственника.

Тот же источник из окружения Малоголовенко категорически отрицает какую-либо причастность его к любым действиям с наркотиками, отмечая, что ни он, ни кто-либо из его окружения не потребляет запрещенных веществ.

Напомним, уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи. Пострадавший заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.