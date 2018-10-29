Получивший отравление от инсектицидов 8-летний ребёнок находится в критическом состоянии

Ребёнок, который вместе со своей семьёй получил отравление от инсектицидов, был доставлен Службой Aviasan из районной больницы Кантемира в столичный Институт матери и ребёнка.

Пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку сообщил, что мальчик был госпитализирован в реанимацию, а его состояние очень тяжёлое, пишет ipn.md.

Тётя и бабушка мальчика в возрасте 33 и соответственно 57 лет были доставлены в больницу «Святой Троицы». По словам пресс-секретаря медучреждения Алины Сирошенко, женщины были госпитализированы приблизительно в 15.00 и проходят сейчас медицинское обследование. Они находятся в сознании, а их состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что в селе Флокоаса Кантемирского района с признаками отравления были госпитализированы 5 членов семьи. По информации властей, двое детей в возрасте 4 и 11 лет умерли в районной больнице Кантемира. По словам председателя района Андрея Чобану, семья отравилась фунгицидами. Пшеницу химическим веществом ранее опрыснул дедушка пострадавших детей, чтобы защитить урожай от насекомых. Собранный урожай оставили на веранде, рядом с комнатами, где спали члены семьи.