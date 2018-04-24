Получивший 6 пуль в Румынии молдаванин выписан из больницы

Житель Одессы, фотограф с гражданством Молдовы и Украины Вадим Малоголовенко больше недели пробыл в лечебном учреждении в Бистрице.

На выходе из больницы его поджидали журналисты. Мужчина рассказал им, что чувствует себя хорошо и намерен вернуться в Молдову, несмотря на то, что последние годы жил в Украине, пишет adevarul.ro.

Что касается обстоятельств инцидента, произошедшего 10 дней назад, о них не хотят говорить ни жертва, ни нападавший. По информации румынских следователей, мужчины были знакомы и вместе занимались контрабандой сигарет.

Пострадавший молдаванин ранее был допрошен следователями и даже съездил на место происшествия для реконструкции событий того дня. Так как в отношении его нет никаких подозрений, ему был разрешен выезд из Румынии.

Напомним, уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи.

Пострадавший, которым оказался фотограф из Одессы с двойным гражданством, заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.