Получивший 6 пуль в Румынии молдаванин выписан из больницы

Получивший 6 пуль в Румынии молдаванин выписан из больницы

Житель Одессы, фотограф с гражданством Молдовы и Украины Вадим Малоголовенко больше недели пробыл в лечебном учреждении в Бистрице.

На выходе из больницы его поджидали журналисты. Мужчина рассказал им, что чувствует себя хорошо и намерен вернуться в Молдову, несмотря на то, что последние годы жил в Украине, пишет adevarul.ro.

Что касается обстоятельств инцидента, произошедшего 10 дней назад, о них не хотят говорить ни жертва, ни нападавший. По информации румынских следователей, мужчины были знакомы и вместе занимались контрабандой сигарет.

Пострадавший молдаванин ранее был допрошен следователями и даже съездил на место происшествия для реконструкции событий того дня. Так как в отношении его нет никаких подозрений, ему был разрешен выезд из Румынии.

Напомним, уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи.

Пострадавший, которым оказался фотограф из Одессы с двойным гражданством, заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md