Получили взятку в 2 500 евро: нескольких полицейских из Флорешт и Рышкан задержали за злоупотребление властью

0

Суд Единец рассмотрел уголовное дело, заведённое Антикоррупционной прокуратурой на двух следователей ИП Флорешты и начальника отдела ИП Рышканы за злоупотребление властью.

В период с марта по апрель 2019 года следователи получили от жителя Единецкого района 2 500 евро в обмен на обещание повлиять на сотрудников уголовного розыска, чтобы те изменили решение о превентивном аресте на домашний арест в отношении лица, привлечённого к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

По решению суда Единец обвиняемые были приговорены к штрафу в размере 412 500 леев, пишет publika.md. Кроме того, их лишили права занимать государственные должности на срок от 2 до 4 лет.