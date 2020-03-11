Получил удар ножом: разборки с бывшей женой привели рыбничанина в больницу

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Правоохранителям поступило сообщение из больницы. Врачи пояснили, что к ним был доставлен 23-летний рыбничанин в состоянии алкогольного опьянения с колото-резаной раной.

Молодой человек пояснил, что упал на разбитую бутылку. Однако оперативники установили, что горожанин под градусом пришёл к своей бывшей супруге выяснять отношения. Разговор перерос в скандал, в ходе которого 27-летняя рыбничанка схватила нож и нанесла мужчине удар в живот.

Скорую помощь раненому вызвала его нынешняя супруга. Чтобы жена не заподозрила его в неверности, мужчина сказал, что упал на стекло.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение. Обидчице грозит уголовная ответственность.