Полученные в Кишинёве фальшивые права “всплыли” на румынской границе

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Гражданин Румынии предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Стражи границы выяснили, каким образом мужчина получил права.

По данным Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл в ночь на 22 апреля. Во время патрулирования коммуны Дрынчень полицейские остановили автомобиль марки Volkswagen Golf, за рулём которого находился 53-летний гражданин Румынии, передаёт realitatea.md.

Водитель предъявил пограничникам удостоверение, выданное якобы властями Молдовы. Однако в результате проверки было установлено, что документ был сфальсифицирован. Более того, согласно базе данных, мужчина вовсе не получал права.

По словам нарушителя, он приобрёл документ в Кишинёве, заплатив за него неизвестному человеку 400 евро.

Все обстоятельства дела выясняются.

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