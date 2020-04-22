Полученные в Кишинёве фальшивые права “всплыли” на румынской границе

Полученные в Кишинёве фальшивые права “всплыли” на румынской границе

Гражданин Румынии предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. Стражи границы выяснили, каким образом мужчина получил права.

По данным Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл в ночь на 22 апреля. Во время патрулирования коммуны Дрынчень полицейские остановили автомобиль марки Volkswagen Golf, за рулём которого находился 53-летний гражданин Румынии, передаёт realitatea.md.

Водитель предъявил пограничникам удостоверение, выданное якобы властями Молдовы. Однако в результате проверки было установлено, что документ был сфальсифицирован. Более того, согласно базе данных, мужчина вовсе не получал права.

По словам нарушителя, он приобрёл документ в Кишинёве, заплатив за него неизвестному человеку 400 евро.

Все обстоятельства дела выясняются.

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