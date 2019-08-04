Получение нового удостоверения личности обойдётся дороже в случае его утери

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Чтобы получить удостоверение личности вместо того, которое объявлено утерянным или украденным, гражданин Республики Молдова должен будет заплатить больше, чем за ту же услугу, которая будет оказана в случае истечения срока действия удостоверяющего личность документа или при первичном оформлении. Агентство публичных услуг объясняет эту разницу более высокими расходами, понесенными в первом случае.

– Технологическая карта для выдачи удостоверения личности вместо утерянного или украденного содержит больше действий, чем в случае выдачи удостоверения личности по другим причинам. Следовательно, расходы на выдачу удостоверения личности в первом случае также выше, – говорится в ответе Агентства публичных услуг.

Недифференцированный тариф в размере 130 леев сохраняется только в случае выдачи документа в течение 30 дней. Для 30-дневного базового срока был установлен недооцененный тариф, который ниже фактических расходов, понесенных учреждением при предоставлении данной услуги. В случае других сроков выполнения услуги, более короткие, тарифы были рассчитаны на основе технологических карт и фактических затрат, передаёт ipn.md.

Различия в тарифах в зависимости от срока выдачи удостоверения личности следующие: 15 дней – 200 леев против 300 лей (украденное или утерянное удостоверение личности); 5 дней – 390 леев против 590 леев; 24 часа – 520 леев против 780 леев. Выдача удостоверения личности в день обращения стоит 650 леев против 980 леев (украденное или утерянное удостоверение личности).

Агентство публичных услуг отметило, что оно работает над проектом новой Номенклатуры предоставляемых услуг и их тарифов, предусматривая перерасчет всех тарифов.