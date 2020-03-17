Получал наркотики в посылках и продавал: у жителя столицы изъяли “товар” на 2 млн леев (ВИДЕО)

0

52-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Рышкановка. Его подозревают в контрабанде и торговле наркотиками на территории Кишинёва. Наркотики доставляли контрабандой из Турции, а затем продавали потребителям за 3 000 леев за грамм.

За подозреваемым велось наблюдение на протяжении четырёх месяцев. Мужчину задержали во время получения посылки, в которой находилась крупная партия наркотических веществ.

Во время обысков были обнаружены и изъяты: героин (750 гр), 9 упаковок с коричневым порошком, предназначенным для смешивания с героином (1 кг), деньги и незаконное оружие. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 2 250 000 леев.

Задержанного поместили под стражу на 30 дней. В случае обвинительного приговора мужчине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.