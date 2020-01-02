Полтысячи нарушений ПДД и 8 серьёзных аварий: сводка НИП за последние два дня

Полтысячи нарушений ПДД и 8 серьёзных аварий: сводка НИП за последние два дня

В период с 31 декабря по 2 января на территории страны произошло 8 серьёзных аварий, в результате которых пострадали 16 человек.

Кроме этого, по данным Национального инспектората патрулирования, за отчётный период было зарегистрировано 398 нарушений ПДД. Таким образом:

  • 181 водитель превысил скорость движений (большинство нарушений скоростного режима было зарегистрировано 31 декабря);
  • 43 водителя проигнорировали требования дорожных знаков и не уступили дорогу;
  • 7 водителей сели за руль автомобиля без прав;
  • 7 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения.
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