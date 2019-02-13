Полтора часа понадобилось трём пожарным расчётам, чтобы потушить загоревшийся в гараже автомобиль

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Автомобиль марки Volkswagen загорелся в гараже, расположенном на территории одного из частных домовладений села Суклея. В момент ЧП 42-летний владелец иномарки находился в доме. Когда мужчина понял, что произошло, позвонил по номеру «101».

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, на месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Возгорание ликвидировали через полтора часа. В результате пожара транспортное средство выгорело полностью. Огнём также была повреждена крыша гаража площадью 20 кв. м. Пожарные не допустили распространения пламени на соседние жилые строения. За кирпичной стеной автомобильного бокса находилась времянка, в которой установлено газовое оборудование.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются. Ведётся разбирательство.