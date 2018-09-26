Полтонны овощей изъяли в результате проверки столичных торговых точек (ФОТО)

После того, как на горячую линию Национального агентства по безопасности пищевых продуктов поступили десятки жалоб от потребителей на низкое качество овощей и фруктов, продаваемых в столице, инспекторы инициировали незапланированные проверки в торговых точках Кишинёва.

Так, в результате контроля, который проходил в период с 24 по 26 сентября, сотрудники НАБПП зафиксировали следующие нарушения:

– отсутствие необходимой информации для потребителя о происхождении продукта, его качестве, категории, года урожая, а также информации о дополнительных обработках фруктов и овощей;

– неполная информация о свежих овощах и фруктах, которая не отражает прослеживаемость продукции;

– хранение фруктов и овощей без маркировок;

– продукты ненадлежащим образом выставлены на продажу;

– размещение на прилавки фруктов и овощей, которые находятся в процессе гниения.

В связи с этими нарушениями сотрудники НАБПП распорядились изъять из продажи 220 кг перца, 180 кг помидоров и 80 кг огурцов, которые не соответствуют даже минимальным требованиям качества. Владельцев торговых точек предупредили о необходимости приобретать овощи и фрукты с маркировками. Кроме этого, в связи с нарушениями были составлены протоколы.