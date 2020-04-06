Полсотни скрывавшихся от правосудия преступников были задержаны

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Сотрудники Управления полиции муниципия Кишинёв усилили меры по задержанию лиц, объявленных в уголовный розыск.

Так, с 30 марта по 5 апреля органы правопорядка задержали 50 человек, которые находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме этого, за отчётный период были пойманы 20 государственных должников, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители продолжают предпринимать все необходимые меры для установления местонахождения лиц, находящихся в уголовном розыске и скрывающихся от следствия.

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