Полсотни ДТП зарегистрировали в Приднестровье за неделю

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С 18 по 24 января на территории Приднестровья зарегистрировано 201 сообщение о преступлениях. По 168 из них в течение суток найдены подозреваемые.

За указанный период было зарегистрировано: 41 кража, 1 грабёж, 10 фактов незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками ОВД были разысканы 14 объявленных в розыск преступников, 4 госдолжника и 1 неплательщик алиментов.

За прошедшую неделю зарегистрировано 58 ДТП, передаёт mvdpmr.org. Во всех авариях пострадали только транспортные средства.

Сотрудниками ГАИ было составлено 837 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 12 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

За отчётный период на территории Приднестровья зарегистрирован 1 пожар. Составлено 20 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. Погибших и пострадавших нет.