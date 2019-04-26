Полсотни аварий и более 40 краж произошло в Приднестровье за неделю

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С 19 по 25 апреля на территории Приднестровья зарегистрировано 292 сообщения о преступлениях. По 201 из них в течение суток установлены подозреваемые.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано: 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 44 кражи, 20 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 2 преступления в сфере экономики. Сотрудниками ОВД были найдены 24 обвиняемых в совершении преступлений, 9 госдолжников и 3 неплательщика алиментов.

За прошедшую неделю в результате ДТП погиб 1 человек, 5 получили травмы. Зарегистрирована 51 авария, связанная только с механическими повреждениями транспортных средств.

Правоохранителями составлено 1 278 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 16 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также за указанный период было зарегистрировано 10 пожаров. Погибших и пострадавших нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.