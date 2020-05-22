Польша передала Молдове партию кислородных аппаратов для борьбы с коронавирусом

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Польша предоставила молдавским медучреждениям 37 кислородных концентраторов. Церемония передачи оборудования состоялась в присутствии министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну и посла Польши Бартломея Зданюка.

Это третья партия медицинского оборудования, пишет moldpres.md, переданного в дар Республике Молдова властями Польши. Ранее наша страна получила также 16 380 защитных масок, 800 защитных костюмов, 3 800 литров дезинфицирующего средства, 50 пульверизаторов, 27 медицинских приборов (контейнеры, бесконтактные термометры, антибактериальные лампы) и 38 кислородных концентраторов.

Оборудование, ранее подаренное Польшей, было произведено молдавскими экономическими агентами. Расходные материалы были распределены среди медицинских учреждений в районах Единцы, Комрат, Тараклия, а также в Приднестровье.

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