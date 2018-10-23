Половина жителей крупнейших стран Запада считают СМИ необъективными к России

Примерно половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года, 53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России. Доверяют своим средствам массовой информации в «русском вопросе» лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США.

Интересно, что молодые французы и немцы чаще представителей старшего поколения считают недостоверными сообщения СМИ о России: во Франции такого мнения придерживаются 58% респондентов моложе 35 лет против 51% опрошенных в возрасте 35 лет и старше, в Германии, соответственно, 54% против 48%. В США и Великобритании, наоборот, старшее поколение чаще младшего говорит о необъективности данных масс-медиа о России: 46% американцев старше 35 лет против 34% среди тех, кто еще не достиг этого возраста, и соответственно, 51% британцев старшего поколения против 38% молодежи.

Опрос был проведен с 9 по 20 августа старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 4033 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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