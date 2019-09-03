Половина населения Молдовы страдает от повышенного давления: основная причина – чрезмерное потребление соли

Половина населения Молдовы страдает от повышенного давления: основная причина – чрезмерное потребление соли

Половина населения Республики Молдова страдает от повышенного давления, вызванного чрезмерным потреблением соли. Об этом сообщил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты населения Александру Волок.

– К 2025 году мы постараемся сократить потребление соли среди населения на 30%. Таким способом мы надеемся снизить уровень преждевременных смертей, вызванных сосудистыми заболеваниями, – сообщил Александру Волок.

Для этого, по словам госсекретаря, необходимо отрегулировать законодательную базу, касающуюся использования соли в пищевых продуктах. Кроме этого, необходимо принять необходимые меры для того, чтобы содержание соли в кулинарных изделиях, подаваемых в заведениях сферы HORECA, было снижено, передаёт tv8.md.

Стоит отметить, что чрезмерное потребление соли является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты населения запустило информационно-образовательную кампанию для граждан, направленную на сокращение потребления соли в еде.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md