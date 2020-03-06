Поломали ручку двери и подожгли коврик: ночных дебоширов, “жаждавших общения” с соседями, задержали в Бендерах

Поломали ручку двери и подожгли коврик: ночных дебоширов, “жаждавших общения” с соседями, задержали в Бендерах

В милицию обратился 53-летний житель Бендер. Мужчина пожаловался на то, что ему и супруге помешали спать хулиганы, которые что есть мочи стучали в дверь.

Двое неизвестных требовали общения и угрожали. Они пытались прорваться в чужое жильё, поломали ручку входной двери и подожгли коврик, пишет mvdpmr.org.

Стражи порядка быстро установили личности правонарушителей. Ими оказались сосед из квартиры напротив и его приятель.

Как утверждал 26-летний сосед, в тот вечер они с другом выпили, а после решили стучать в двери чужой квартиры, но им никто не открыл. По факту случившегося ведётся разбирательство. За хулиганские действия мужчинам придётся ответить по закону.

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