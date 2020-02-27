Полный зал в разгар дня: в Красноармейском сотни людей пришли на встречу с президентом (ФОТО)

0

В ходе поездки в село Красноармейское Хынчештского района в местном Доме культуры Игорь Додон побеседовал с сельчанами о проблемах, с которыми они сталкиваются. На встречу пришли сотни людей.

Как отметил Игорь Додон, чаще всего местные жители просят помощи в возрождении озера, которое находилось в окрестностях села, но пересохло из-за прорыва дамбы в результате наводнения. Люди также хотят более качественных дорог и социальной защиты.

– Рассказал им о социальных и экономических проектах, начатых нынешним правительством с целью повышения уровня жизни населения и экономического развития страны. Среди них упомянул проект ремонта участка дороги и освещения одного километра улицы в каждом селе нашей страны. Отметил, что проблема, связанная с озером, уже была обсуждена с профильным министерством. Принято решение начать восстановительные работы уже в нынешнем году. Кроме того, рассказал о том, что упомянутые сегодня проблемы будут изучены и в ближайшее время найдены их решения, – отметил Додон.

По традиции, в ходе встречи он поздравил несколько супружеских пар долгожителей и многодетных семей, пожелал им благополучия и успехов.