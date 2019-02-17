Полный зал и овации: Зинаида Гречаный встретилась с жителями Бричан (ВИДЕО)

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Радушный прием организовали председателю Партии социалистов Зинаиде Гречаный сегодня жители Бричан. Встреча с гражданами проходила при полном зале.

Беседа с лидером ПСРМ настолько впечатлила людей, что по ее завершении они встали и начали аплодировать. В не меньшем восторге от встречи осталась сама Зинаида Гречаный.

– Сегодня я провела встречу в Бричанах, которая очень меня вдохновила. Несмотря на огромное количество проблем и трудных условий жизни, граждане полны оптимизма и верят в лучшее будущее. А единственная партия, которая внушает им доверие, – это Партия социалистов. Для нас это большая честь и ответственность, и мы не подведем! – отметила она.

Напомним, Зинаида Гречаный баллотируется в парламент по одномандатному округу №1.