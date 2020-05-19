Набитый контрабандным металлоломом автобус обнаружили в приграничной зоне (ФОТО)

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Мобильные бригады Пограничной полиции обнаружили микроавтобус, в котором перевозили около двух тонн металлолома без документов о происхождении.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. В центре села Украинка Каушанского района пограничники остановили микроавтобус Volkswagen с молдавскими номерами. За рулём автомобиля находился 59-летний гражданин Молдовы.

В ходе проверок в грузовом отсеке было обнаружено 1 950 кг металлолома без документов. Какие-либо подробности, касающиеся происхождения товара, водитель не предоставил.

Нарушителю грозит штраф в размере 3 000 леев с конфискацией товара.

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