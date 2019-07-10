Полное обнуление

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О последствиях подписания документа об ассоциации с ЕС

«Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» – таково полное название этого эпохального для нашей страны документа.

Он почти дословно дублирует украинский вариант и был рассмотрен скоропалительно и подписан в Брюсселе 27 июня 2014 года, а ратифицирован парламентом РМ уже 2 июля. И несмотря на то что Европейский парламент его утвердил лишь 13 ноября, соглашение начало реализовываться с сентября того же года.

Импорт поневоле

Подсуетился и тогдашний президент Николай Тимофти: «за вклад в осуществление главной цели внешней политики Молдовы – политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС» вручил ордена и медали целому ряду чиновников и депутатов парламента. И всё это под дифирамбы о вхождении в якобы необъятный европейский рынок с более чем 500 млн потребителей!

В тексте Соглашения (239 стр.) и приложений к нему (842 стр.) Молдове детально расписали, что обязана выполнить наша страна и в какие сроки, включая графики снятия тарифных и других барьеров для импорта европейских товаров и услуг.

В частности на 90% наименований товаров импортные пошлины были обнулены уже с 1 сентября 2014 года. А на оставшиеся 10% их обнуление обязали произвести равными долями с этой же даты по трём группам: в течение 3, 5 и 10 лет.

Таким образом, к настоящему времени пока ещё полностью не обнулена только третья группа. В неё, например, согласно приложению XV-D, вошло мясо свинины с пошлиной в размере 20% от стоимости товара плюс €200 за тонну. Куры – соответственно 20% и €100 за тонну. И на сегодня эти ставки уже вдвое меньше.

Поэтому, когда у нас рассуждают о «бескорыстной» помощи Молдове со стороны ЕС, почему-то забывают учесть очевидное. А именно то, что гранты во многом формируются благодаря произошедшему обнулению импортных пошлин, что для Молдовы обернулось прямыми бюджетными потерями.

Поэтому, когда у нас рассуждают о «бескорыстной» помощи Молдове со стороны ЕС, то при этом почему-то забывают учесть очевидное. А именно то, что гранты во многом формируются благодаря произошедшему обнулению импортных пошлин, что для Молдовы обернулось прямыми бюджетными потерями.

Мизерные квоты

Но помимо преференций в сокращении пошлин, Евросоюз защитил свой рынок и предельными квотами на беспошлинный импорт. Так, согласно приложению XV-А, Молдове предоставили право экспорта в ЕС в льготном режиме только на 1 тыс. тонн томатов, 220 тонн чеснока, 5 тыс. тонн винограда,

20 тыс. тонн яблок, 5 тыс. тонн сливы, 500 тонн виноградного сока. А в соответствии с приложением XV-C – 4,5 тыс. тонн свинины, 600 тонн птицы и т. д. Но помимо этих лимитов, чтобы Молдова не имела ценовых конкурентных преимуществ, в приложении XV-B было предусмотрено и установление входных цен на огурцы, кабачки, абрикосы, вишню и т. п.

К сожалению, подобные «мелочи» тогда не получили адекватной оценки. Более того, мало кто из властных структур и депутатов парламента вообще удосужился ознакомиться с текстом Соглашения. В частности сразу же после его подписания на организованной встрече тогдашнего спикера парламента Игоря Кормана с представителями СМИ мною был задан вопрос о том, в курсе ли он о вышеперечисленных ограничениях, прописанных для Молдовы? На что он обескуражено спросил у своего помощника: «Что, действительно это вписано в Соглашение?»

По сути, лишь приступив к реализации взятых на себя обязательств, стало очевидным, что всё далеко не радужно. Так, из доклада Института европейских политик и реформ, озвученного в марте нынешнего года, следует, что в прошедшем 2018 году Молдова выполнила лишь 48,8% положений Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации РМ – ЕС, а в целом лишь 31,8% данного плана. То есть менее трети!

Но особенно много проблем остаётся во внешней торговле. Более того, они усугубляются.

Да, после подписания Соглашения экспорт в ЕС вырос почти на две трети, но в целом всего на 11,4%, а импорт – на 4,9%. При этом он всё так же более чем вдвое меньше импорта. (См. таблицу 1.)

И этот огромный дефицит торгового баланса в основном закрывается денежными поступлениями из-за рубежа от наших соотечественников, а также внешними заимствованиями.

Восток – связи тонкие

Ладно бы экспорт сменил свою направленность с восточного рынка на западный. Но проблема заключается в том, что на Западе востребованы и конкурентоспособны в основном сельскохозяйственное сырьё и продукция в давальческом режиме по документации и из материалов заказчика. Для их производства необходима лишь дешёвая рабочая сила. А на Востоке и прежде всего в России востребован совсем другой перечень.

Причины потери российского рынка общеизвестны. Прежде всего, перед подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС Россия обратилась с предложением выработать ряд мер, направленных на недопущение на их рынок реэкспорта европейских товаров под видом молдавских. Тем более что Молдову уже неоднократно уличали в подобных деяниях. Но тогда эта инициатива была проигнорирована. Более того, официальные лица и органы нашей страны своими декларациями и действиями многократно демонстрировали своё явно не дружественное, русофобское отношение.

И всё же по инициативе президента Игоря Додона введённые импортные пошлины на молдавские товары временно аннулировали. Но место на российском рынке уже оказалось занятым. И то, что было утрачено в одночасье, теперь придётся восстанавливать годами.

Удавка для местного производителя

В то же время по мере обнуления импортных пошлин ввоз, особенно сельскохозяйственной и пищевой продукции, которые в Молдове успешно производились в прежние годы, увеличился в разы. По сути, идёт последовательное уничтожение национального производителя. (См. таблицу 2.)

А параллельно наращивается производство и экспорт в ЕС продукции по давальческим схемам. За первые четыре месяца нынешнего года из $602,2 млн экспорта только комплектов проводки для автомобилей и стульев было отгружено на $232,2 млн, или 38,6%! А ведь к этим показателям следует добавить швейные и трикотажные изделия, обувь и кожгалантерею плюс чистый реэкспорт… Да и примитивное сырьё (орехи, пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс, соя – $119,0 млн). А это ещё 19,8% экспорта, который мы не запускаем в дальнейшую переработку или хотя бы на корм скоту…

Вот и получается, что отгрузки в ЕС растут. Но могут ли эти «достижения» быть предметом гордости и можно ли на них построить благополучие Молдовы?

И здесь нечего пенять на Запад. Он решает свои проблемы, выстраивая под себя наиболее выгодные условия для своего развития. А вот наша компрадорская «проевропейская» власть последовательно убивала не только национальную экономику, но и страну как государство в целом.

КСТАТИ

Позорная пропорция

Не иначе как крайне низким уровнем профессионализма следует расценивать действия власти в части формирования внешнеторговых отношений не только с ЕС.

Возьмём Китай. За январь-апрель нынешнего года молдавский экспорт составил $5,6 млн, а импорт $182,4 млн. А это больше в 32,5 раза! Такая позорная пропорция была и в прошлые годы. Однако при этом на самом высоком уровне у нас умудрялись разглагольствовать о росте товарооборота с этой страной.

Более 150 лет назад тогдашний премьер-министр Великобритании изрёк, что у Англии нет вечных союзников и постоянных врагов – вечны и постоянны её интересы. Хочется верить, что новая власть наконец-то также начнёт руководствоваться этим уже ставшим крылатым афоризмом.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ