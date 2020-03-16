Полное фиаско унионистов: Киртоакэ получил всего 346 голосов на выборах в Хынчештах

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Унизительный результат для лидера Либеральной партии, бывшего генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ. На выборах в Хынчештах он набрал всего 346 голосов избирателей и расположился по результатам на самом последнем месте.

Стоит отметить, что Киртоакэ принимал участие в выборах от блока “Униря”.

Напомним, что победу на голосовании одержал кандидат ПСРМ Штефан Гацкан. Он получил 5539 голосов – на тысячу больше, чем его ближайший конкурент, представительница ПДС Олеся Стамате.