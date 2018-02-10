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Полная версия интервью президента Молдовы Игоря Додона приднестровским журналистам (ВИДЕО)

Полная версия интервью президента Молдовы Игоря Додона приднестровским журналистам (ВИДЕО)

На днях глава государства дал интервью представителям телерадиокомпании «Новая волна» из приднестровского региона.

Во время беседы с приднестровскими журналистами Игорь Додон подробно ответил на все интересующие их вопросы.

– Поговорили о внешней и внутренней политической ситуации, о перспективах приднестровского урегулирования, высказался за придание дополнительной динамики политическому диалогу, который способствует решению рядa проблем жителей с обоих берегов Днестра. Как отмечал не раз, готов и в дальнейшем общаться с журналистами, либо отвечать в прямом эфире на вопросы жителей Приднестровья. Считаю, что это хорошая практика, которая позволяет лучше узнавать друг друга, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Полную версию интервью можно посмотреть ниже:

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