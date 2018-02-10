Полная версия интервью президента Молдовы Игоря Додона приднестровским журналистам (ВИДЕО)

На днях глава государства дал интервью представителям телерадиокомпании «Новая волна» из приднестровского региона.

Во время беседы с приднестровскими журналистами Игорь Додон подробно ответил на все интересующие их вопросы.

– Поговорили о внешней и внутренней политической ситуации, о перспективах приднестровского урегулирования, высказался за придание дополнительной динамики политическому диалогу, который способствует решению рядa проблем жителей с обоих берегов Днестра. Как отмечал не раз, готов и в дальнейшем общаться с журналистами, либо отвечать в прямом эфире на вопросы жителей Приднестровья. Считаю, что это хорошая практика, которая позволяет лучше узнавать друг друга, – отметил он на своей странице в соцсети.