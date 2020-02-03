Полная реконструкция, фонтан и велодорожки: начато благоустройство сквера на Буюканах (ФОТО)

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Сегодня начались работы по восстановлению сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан

Он сообщил, что проект по благоустройству включает в себя ремонт тротуаров и пешеходных аллей, смену городской мебели и реконструкцию зеленых насаждений.

В этой зоне будут обустроены велосипедные дорожки, а в центре сквера будет построен фонтан. Также в парке будет установлена система орошения.

Кроме того, улица Букурией на отрезке у Национального инспектората по расследованиям МВД будет вновь открыта для движения. Площадка у учреждения также будет благоустроена, появятся парковочные места.

– Мы намерены отремонтировать и обустроить ряд парков и скверов, чтобы оживить зеленые зоны города, – заявил Чебан.

Площадь сквера на улице Букурией составляет 1,5 га, работы по благоустройству планируется завершить к 1 июня 2020 года.