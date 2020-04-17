Полная дезинфекция: Минобороны помогает обрабатывать почтовые отделения страны

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Государственное предприятие «Почта Молдовы» предпринимает необходимые меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Так, периодически в почтовых отделениях проводится тщательная дезинфекция, что значительно снижает риски заражения сотрудников, а также клиентов.

По данным пресс-службы ведомства, дезинфекция почтовых отделений стала возможной благодаря поддержке, оказанной Главным штабом Национальной армии совместно с Военной инспекцией Министерства обороны, 2-й мотострелковой бригадой.

Стоит отметить, что дезинфекция почтовых отделений внутри и снаружи проводится еженедельно. Кроме того, во всех отделениях ежедневно каждые 2-3 часа делают перерыв на 15 минут, чтобы провести внутреннюю дезинфекцию.

ГП “Почта Молдовы” просит клиентов соблюдать социальную дистанцию и не посещать почтовые отделения без срочной необходимости в период пандемии.

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